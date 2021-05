Le temps presse pour sauver les récifs coralliens

12/05/2021 à 10h13 CEST

Les récifs coralliens de la planète Terre pourraient pratiquement disparaître entre 2050 et 2100 si des mesures décisives ne sont pas prises pour freiner le réchauffement climatique. Une étude menée par des scientifiques spécialisés indique que, même en cas de réduction considérable des émissions, les dommages seront considérables, mais dans un scénario intermédiaire d’émission de CO2, les récifs sont en danger dans quelques décennies.

De nouvelles recherches sur les taux de croissance des récifs coralliens montrent qu’il y a encore une petite marge pour sauver les récifs coralliens du monde, mais le temps presse.

L’étude internationale a été menée au Centre d’excellence de l’ARC pour les études sur les récifs coralliens (Coral CoE), basé à l’Université James Cook (JCU). L’un de ses auteurs, le professeur Morgan Pratchett, a déclaré que les résultats montrent qu’à moins que les émissions de dioxyde de carbone ne soient considérablement réduites, la croissance des récifs coralliens ralentira dans tous les domaines.

«La menace posée par le changement climatique sur les récifs coralliens est déjà très évidente en raison d’épisodes récurrents de blanchissement massif des coraux», a déclaré le professeur Pratchett. “Mais le changement actuel des conditions environnementales aura plus de conséquences puissant », a-t-il ajouté.

Le co-auteur, le professeur Ryan Lowe, du Coral CoE de l’Université d’Australie-Occidentale (UWA), a déclaré que les structures des récifs coralliens reflètent un équilibre entre le large éventail d’organismes qui construisent les récifs, pas seulement les coraux. Cela comprend les algues corallines, une algue dure comme la roche qui se lie à ces formations corallines.

Les auteurs principaux communs, le Dr Christopher Cornwall et le Dr Steeve Comeau, ont calculé comment l’acidification et le réchauffement des océans affecteront la croissance des récifs coralliens. Ces calculs étaient basés sur trois scénarios différents: une faible émission de dioxyde de carbone, une émission moyenne et une émission élevée.

Les résultats suggèrent que dans un scénario d’émissions intermédiaires, certains récifs peuvent même suivre l’élévation du niveau de la mer à mesure qu’ils grandissent, mais seulement pendant une courte période.

“Tous les récifs du monde s’éroderont d’ici la fin du siècle dans le scénario du milieu”a déclaré le co-auteur, le Dr Scott Smithers de JCU. “De toute évidence, cela aura de graves implications pour les récifs, les îles récifales, ainsi que pour les personnes et autres organismes qui dépendent des récifs coralliens”, a-t-il averti.

L’étude fournit des prévisions sur les conséquences du réchauffement et de l’acidification des océans, ainsi que sur ses effets sur la production nette de carbonate des récifs coralliens.

Le réchauffement des océans amène davantage de vagues de chaleur marines, qui provoquent un blanchissement massif des coraux, ce qui montre leur dégradation. En outre, L’acidification des océans affecte la capacité des coraux à se calcifier pour former des squelettes de carbonate de calcium, un processus appelé «calcification». Le réchauffement des eaux réduit également cette calcification.

Les données de l’étude comprennent les taux de calcification nette, de bioérosion et de dissolution des sédiments mesurés ou collectés à 233 endroits sur 183 récifs différents. 49% des récifs se trouvaient dans l’océan Atlantique, 39% dans l’océan Indien et 11% dans l’océan Pacifique.

Ces données ont ensuite été saisies pour effectuer des simulations sur les trois scénarios possibles d’émissions de dioxyde de carbone (impact faible, moyen et élevé) sur le réchauffement et l’acidification des océans pour 2050 et 2100.

Les projections montrent que, même en cas de faible impact, les récifs subiront des taux de croissance ou d’accrétion sévèrement réduits.

«Alors que 63% des récifs devraient continuer de s’accumuler d’ici 2100 dans le scénario à faible impact, 94% s’éroderont d’ici 2050 dans le pire des cas“A déclaré le Dr Cornwall. “Et aucun récif ne continuera à s’accumuler à des taux qui correspondent à l’élévation prévue du niveau de la mer dans les scénarios à impact moyen et élevé pour 2100”, a-t-il ajouté.

“Notre étude montre que les conditions environnementales changeantes défient la croissance des coraux constructeurs de récifs et d’autres organismes calcifiants, qui sont importants pour maintenir la structure des systèmes récifaux”, a déclaré le professeur Pratchett.

“Sauver les récifs coralliens nécessite des réductions immédiates et drastiques des émissions mondiales de carbone”, a-t-il ajouté.

Article de référence: 10.1073 / pnas.2015265118

Cela peut vous intéresser: Le réchauffement de la mer tue les coraux