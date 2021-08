in

Les motoristes de Formule 1 seraient divisés sur ce que l’avenir devrait leur réserver – et la FIA devra peut-être se décider à leur place.

Des pourparlers ont eu lieu en Autriche le mois dernier impliquant toutes les parties prenantes, y compris les PDG de Porsche et Audi qui envisagent d’entrer en F1 en tant que représentant du groupe Volkswagen, tandis qu’une autre réunion a eu lieu à la veille du week-end du Grand Prix de Hongrie.

De nouvelles réglementations sur les moteurs devraient actuellement être introduites pour 2025, mais il existe une vague de soutien pour les retarder d’un an jusqu’en 2026.

Auto Motor und Sport rapporte que les quatre motoristes pour l’année prochaine sont divisés en deux sur la forme que devraient prendre les futures unités de puissance – avec Mercedes et Renault d’un côté et Ferrari et Red Bull de l’autre.

Ils disent qu’avec des progrès lents, l’objectif est qu’un accord soit trouvé d’ici le Grand Prix d’Italie à la mi-septembre mais si cela ne s’avère pas possible, “la FIA pourrait créer des faits pour 2026 de sa propre autorité” .

Le rapport indique que les seuls domaines sur lesquels les constructeurs sont unanimes sont que les moteurs doivent utiliser du carburant synthétique et être hybrides.

Si Audi ou Porsche entraient en F1, ils voudraient que les moteurs soient complètement nouveaux afin qu’ils commencent sur un pied d’égalité avec les constructeurs établis. Cependant, Renault pense que cela pénaliserait ceux qui ont été impliqués dans le sport sur une période de temps.

Renault et Mercedes, disent Auto Motor und Sport, sont favorables au maintien des moteurs six cylindres afin d’économiser le coût d’une refonte complète.

« Si nous avons un carburant neutre en CO2, nous n’avons pas besoin d’un moteur à quatre cylindres », a déclaré le directeur exécutif de Renault, Marcin Budkowski.

« Le V6 est déjà là. Pourquoi réinventer la roue ? Cela signifierait des modifications massives de la voiture, plus de poids et plus de coût. »

Cependant, le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense que les moteurs à quatre cylindres seraient beaucoup plus économiques, et c’est quelque chose avec lequel Ferrari se dit “ouvert à un nouveau départ”.

Auto Motor und Sport conclut son rapport en déclarant : « Le temps presse. Si l’un des fabricants pense pouvoir atteindre son objectif en faisant traîner le débat, il se trompe d’arbre.

« La FIA et la direction de la F1 savent à quel point il est important de proposer les nouveaux moteurs le plus tôt possible.

« S’il n’y a pas d’accord d’ici la fin de l’été, la FIA peut mettre les constructeurs devant le fait accompli, les obligeant à se dépêcher.

« L’accord Concorde expire fin 2025. Pour 2026, la fédération peut faire ce qu’elle veut.