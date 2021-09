Le temps presse pour vous inscrire aux chèques anticipés du crédit d’impôt pour enfants

svetikd | E+ | .

Des millions de familles américaines avec enfants ont reçu trois paiements mensuels depuis juillet totalisant 45 milliards de dollars grâce au nouveau crédit d’impôt pour enfants amélioré.

Les familles avec des enfants admissibles disposent d’un temps limité pour s’inscrire si elles n’ont pas reçu les chèques automatiquement, probablement parce qu’elles ne produisent généralement pas de déclaration de revenus. Le portail des non-déclarants de l’IRS sera ouvert jusqu’au 15 octobre, selon l’agence, ce qui signifie qu’il ne reste qu’un mois aux familles pour l’utiliser.

“Si les parents n’ont pas encore reçu le paiement et qu’ils y ont droit, il n’est pas trop tard pour s’inscrire”, a déclaré Ashley Burnside, analyste politique au Center for Law and Social Policy. “Ils peuvent utiliser le portail IRS, c’est toujours une option.”

Après octobre, les familles pourront utiliser GetCTC.org, un site lancé par Code for America en collaboration avec le département américain du Trésor et la Maison Blanche, pour souscrire au crédit jusqu’à la mi-novembre, selon un responsable du Trésor. .

Des chèques plus gros

Les familles qui s’inscrivent pour le crédit maintenant verront des paiements restants plus importants que ceux qui les reçoivent mensuellement depuis juillet, lorsque les vérifications ont commencé.

C’est parce que l’argent mensuel est une avance sur un crédit d’impôt 2021, la moitié devant être livrée cette année et le reste à venir lorsque les familles déposeront leurs impôts l’année prochaine.

Le plan de sauvetage américain adopté en mars a élargi le crédit d’impôt pour enfants existant, ajoutant des paiements mensuels anticipés et augmentant la prestation à 3 000 $ de 2 000 $ avec un bonus de 600 $ pour les enfants de moins de 6 ans pour l’année d’imposition 2021.

Pour une famille avec deux enfants de 5 et 7 ans admissibles au crédit complet, le montant qu’elle recevrait est de 6 600 $ (3 000 $ pour le 7 ans plus 3 600 $ pour le 5 ans.)

S’ils ont produit une déclaration de revenus en 2019 ou 2020 et ont bénéficié du dépôt direct, la famille a commencé à recevoir les premiers 3 300 $ du crédit en six versements mensuels de 550 $ qui dureront de juillet à décembre.

Mais si la même famille ne déclare pas traditionnellement ses impôts parce qu’elle ne gagne pas assez, elle devra s’inscrire pour obtenir les paiements mensuels via l’outil de non-déclarant de l’IRS. Si la famille manquait le paiement de juillet mais s’inscrivait en août – comme l’ont fait environ 1 million de familles – elle recevrait quand même 3 300 $ avant décembre.

« Les familles qui n’ont pas reçu de paiement en juillet ou en août et qui reçoivent leur premier paiement mensuel en septembre recevront toujours leur paiement anticipé total pour l’année jusqu’à 1 800 $ pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 1 500 $ pour chaque enfant de 6 ans à 17″, a déclaré l’IRS dans un communiqué du 15 septembre, coïncidant avec le troisième paiement mensuel versé aux familles.

« Cela signifie que le paiement total sera étalé sur quatre mois au lieu de six, ce qui augmentera chaque paiement mensuel. Pour ces familles, chaque paiement peut aller jusqu’à 450 $ par mois pour chaque enfant de moins de 6 ans et jusqu’à 375 $ par mois pour chaque enfant de 6 à 17 ans”, a déclaré l’agence.

Au fur et à mesure que chaque mois passe, les familles qui viennent de s’inscrire recevront des paiements légèrement plus importants car l’IRS s’efforce de s’assurer qu’elles obtiennent la première moitié du crédit avant la date d’imposition. Ceux qui attendent de s’inscrire via l’outil Code for America en novembre obtiendront l’intégralité de la première moitié du crédit en un seul chèque en décembre, selon un responsable du Trésor.

Les familles qui traditionnellement ne déposent pas et ne souscrivent pas au crédit maintenant peuvent également réclamer tous les paiements de relance de la dernière année et demie auxquels elles étaient éligibles mais n’ont pas reçu.

Pourquoi les familles devraient s’inscrire maintenant

Bien sûr, si une famille ne s’inscrit pas au nouveau crédit d’impôt pour enfants cette année, elle ne recevra pas de versements anticipés, mais pourra toujours obtenir l’argent sous forme de somme forfaitaire l’année prochaine. Pour obtenir le crédit, cependant, ils devront produire une déclaration de revenus 2021.

Même ceux qui ne font généralement pas de déclaration de revenus parce qu’ils ne gagnent pas assez d’argent peuvent obtenir le crédit – la version améliorée a été rendue entièrement remboursable pour s’assurer qu’elle atteint les familles les plus vulnérables.

Pourtant, les experts disent que toute personne ayant un enfant admissible devrait s’inscrire dès qu’elle le peut, à moins qu’elle ne fasse partie d’une famille qui sache qu’elle souhaite se retirer et recevoir la prestation sous forme de somme forfaitaire l’année prochaine.