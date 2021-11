Le temps presse sur cette offre Echo Wall Clock Mickey Mouse Edition

C’est une bonne journée pour les chasseurs de bonnes affaires car chaque produit de maison intelligente sous le soleil est en vente. L’adorable Mickey Mouse Edition de l’horloge murale Echo de Disney ne fait pas exception, actuellement à 30% de réduction sur Amazon. Si vous avez des enfants, c’est quelque chose que vous ne pouvez pas manquer !

Vêtu de sa salopette rouge classique et d’une attitude positive, Mickey Mouse est universellement adoré par les enfants (et de nombreux adultes) à travers le monde. Non seulement cette horloge murale Echo arbore l’illustration Mickey la plus mignonne que nous ayons jamais vue, mais c’est aussi une horloge intelligente. Vous pouvez le connecter à un appareil Echo à la fois et donner des commandes ou des instructions d’horloge via Alexa. Une fois que vous l’avez fixé au mur de votre choix, vous pouvez le configurer en quelques secondes avec votre téléphone.

Étant donné que l’horloge murale Echo – Édition Mickey Mouse de Disney n’a pas de haut-parleur, elle vous avertit lorsqu’une minuterie s’arrête en allumant les marqueurs. Il est parfait pour la chambre des enfants afin qu’ils apprennent à gérer leur temps. Ou vous pouvez l’accrocher dans la cuisine pour chronométrer votre casserole.

Amazon a rendu encore plus agréable une offre déjà intéressante en réduisant de 15 $ le prix catalogue. Il n’y a pas de moment comme aujourd’hui pour marquer cette horloge intelligente mignonne et utile pour votre maison.

Bien qu’il existe des interprétations plus modernes d’horloges intelligentes, cette version « analogique » d’Amazon a son propre charme. Il n’y a aucune excitation à ajouter un autre écran à votre maison, comme l’horloge intelligente Lenovo. L’horloge murale Echo Mickey Mouse Edition est originale et amusante, en plus d’être fonctionnelle.

