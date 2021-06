Le temps que les gens passent à regarder NCIS, Grey’s Anatomy et Criminal Minds en streaming est fou

Assez choquant, la bibliothèque de 353 épisodes du NCIS a été diffusée pendant environ 690 millions de minutes au cours de cette seule semaine de mai. C’est plus que les totaux de visionnage combinés pour les huitième (Halston), neuvième (Shadow and Bone) et dixième (Castlevania) séries originales en streaming les plus regardées au cours de la même période. Le drame policier de CBS est presque toujours l’émission la plus regardée à la télévision au cours d’une année donnée, il est donc logique qu’elle fasse régulièrement partie des plus grandes séries en streaming. Mais encore, amasser près de 700 millions de minutes de temps d’écoute en une seule semaine est fou, étant donné qu’il n’y a que 10 080 minutes dans une semaine.