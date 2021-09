Le temps volatil peut affecter le rendement des impulsions, faire baisser la sortie de Kharif

Avec un rendement moyen de 0,58 tonne par hectare (réel pendant le kharif 2019-2020) et une superficie prévue d’environ 14 millions d’hectares, la production de légumineuses kharif de cette année pourrait chuter de 6,6% à 8,12 millions de tonnes (MT), a déclaré une source officielle.

Par Prabhudatta Mishra

Même si le gouvernement est confiant d’avoir une autre année record de céréales vivrières Kharif grâce à une plus grande superficie cultivée en légumineuses, il pourrait y avoir une baisse de la production de légumineuses. Les agriculteurs du Madhya Pradesh luttent contre un temps sec tandis que des pluies excédentaires dans le Maharashtra, le Rajasthan et le Karnataka au cours de la première quinzaine de ce mois ont inondé les champs dans de nombreuses régions, réduisant potentiellement les rendements.

La production de céréales vivrières pourrait dépasser les 150 millions de tonnes (MT) au cours de la campagne kharif de la campagne 2021-22 (juillet-juin) en raison des bonnes pluies, a déclaré le secrétaire à l’Agriculture Sanjay Agarwal le 13 septembre. année comprenant 140,87 MT de riz et autres céréales et 8,69 MT de légumineuses.

Cependant, avec une superficie plus faible consacrée aux céréales secondaires (-2%, en glissement annuel) et une superficie de riz plat (0,2%, en glissement annuel), les cultures de légumineuses sont la clé pour atteindre un autre record de production de céréales vivrières cette année, ont déclaré les personnes observant le secteur, ajoutant que même un une baisse marginale de la production de légumineuses peut affecter l’estimation de la production. Le ministère de l’Agriculture devrait publier cette semaine sa première estimation anticipée de la production agricole.

La perturbation de la mousson pendant environ trois semaines entre juin et juillet, aggravée par des précipitations excessives en septembre, devrait entraver la production de tur, urad et moong cette année, a déclaré plus tôt Bimal Kothari, vice-président de l’India Pulses and Grains Association. la semaine. Cela pourrait entraîner une grave pénurie de la production nationale, avait déclaré Kothari.

Avec un rendement moyen de 0,58 tonne par hectare (réel pendant le kharif 2019-2020) et une superficie prévue d’environ 14 millions d’hectares, la production de légumineuses kharif de cette année pourrait chuter de 6,6% à 8,12 millions de tonnes (MT), a déclaré une source officielle. La superficie de légumineuses au cours de la dernière saison kharif était de 13,18 millions d’hectares, selon une présentation du commissaire à l’agriculture le 30 avril lors de la conférence annuelle kharif de cette année.

Mais la mise à jour hebdomadaire des semis du ministère de l’Agriculture montre que la superficie au 17 septembre de l’année dernière était de 13,79 millions d’hectares. Même de nombreux experts travaillant sur l’estimation des cultures grâce à la cartographie par satellite ne sont pas d’accord avec les données de superficie de légumineuses du gouvernement pour la saison en cours à 14,07 millions d’hectares.

Tur, moong et urad sont les principales légumineuses cultivées dans le kharif. “Bien que la région de l’urad dans le Madhya Pradesh ait enregistré une baisse des données officielles, l’étendue de la chute est bien plus importante car il n’y a pratiquement aucune culture dans la région de Vidisha et Sagar”, a déclaré un cadre supérieur d’une entreprise impliquée dans la cartographie par satellite des cultures. . Le Madhya Pradesh, le premier producteur d’urad, a enregistré une baisse de 2,2% de la superficie sous cette impulsion tandis que la zone pan-indienne est de 2% plus élevée qu’il y a un an.

La superficie de Tur au Maharashtra a enregistré une augmentation de 6,2% à 1,32 million d’hectares et au Karnataka de 13% à 1,45 million d’hectares, jusqu’à vendredi. Ces deux États, les deux principaux producteurs, détiennent plus de 50 % de la superficie totale du pays sous tur. De même, la zone de moong dans le premier État producteur du Rajasthan est en hausse de 2,8% à 2,15 millions d’hectares.

« Il peut y avoir une baisse marginale du rendement dans le moong et l’urad qui ont été semés tôt. Mais dans l’ensemble, les conditions de récolte sont normales jusqu’à présent », a déclaré NP Singh, directeur de l’Institut indien de recherche sur les légumineuses basé à Kanpur.

Singh, qui voyageait au Rajasthan pour étudier les cultures de légumineuses, a également déclaré qu’il pourrait ne pas y avoir de problème pour la culture de tur car sa fenêtre de semis est très large avec une récolte effectuée jusqu’en avril et les agriculteurs décident du moment de la plantation en fonction de la météo. conditions. “Même s’il y a une baisse du kharif, la production globale de légumineuses pourrait ne pas être affectée puisque la saison du rabi représente 65% de la production”, a déclaré Singh.

La récente décision d’étendre la fenêtre d’importation des légumineuses et la possibilité d’une nouvelle extension indiquent une image moins rose de la production kharif, a déclaré un expert du commerce. “En fonction de la saison des semis de rabi qui sera connue d’ici décembre, le gouvernement décidera d’autoriser ou non l’importation en 2022”, a déclaré l’expert.

Afin d’assurer un approvisionnement adéquat en légumineuses, le Centre a émis le 13 septembre une notification prolongeant la période d’importation de tur, moong et urad jusqu’au 31 décembre. Les envois d’importation de ces articles avec le connaissement émis au plus tard le 31 décembre seront autorisé par les douanes jusqu’au 31 janvier 2022. Auparavant, la politique d’importation des importations libres devait expirer le 31 octobre avec des arrivées autorisées jusqu’au 31 novembre.

Pendant ce temps, les prix des légumineuses à mandis ont légèrement augmenté au cours de la première quinzaine de septembre par rapport au mois précédent. L’inflation des prix de détail des « légumineuses et produits » a augmenté de 10,01 % en juin, de 9,04 % en juillet et de 8,81 % en août. Ce ralentissement de tendance pourrait être stoppé à partir de septembre si les prix des légumineuses continuent d’augmenter.

