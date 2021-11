Le tendre geste de Kim Kardashian avec Paris Hilton le jour de son mariage

En plus de Kim, la sœur de Paris, Nicky Hilton, était à la recherche de la robe parfaite à chaque étape de la mariée. Paris a livré le « Oui, j’accepte » à son fiancé Carter lors d’une cérémonie privée à Los Angeles jeudi dernier. En plus de sa famille, de grands amis tels que Kim, Kyle Richards et Paula Abdul, entre autres personnalités, étaient présents.

Le site Page Six a rapporté que pendant le mariage, Paris Hilton a changé plusieurs fois de tenues, comme annoncé sur The Tonight Show. « J’adore changer de vêtements. »

Les demoiselles d’honneur étaient Halle Hammond, Tessa Gräfin von Walderdorff (épouse du frère de Paris Barron Hilton II), Whitney Davis (fille de Kim Richard) et Farrah Aldjufrie (fille de Kyle Richards). Ils portaient tous des looks roses d’Alice + Olivia.