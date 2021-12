Le Tennessee a volé OT TD et les fans étaient en colère

Le Music City Bowl était le match parfait du football universitaire… jusqu’à ce qu’il ne le soit pas.

Le match de jeudi entre les Tennessee Volunteers et les Purdue Boilermakers avait tout entre un manque de défense de l’équipe et une finition effrénée. Oh et bien sûr, arbitrer la polémique !

Avec le match en prolongation à égalité 45-45, le Tennessee a inscrit un quatrième et un but sur la ligne d’un yard de Purdue en première possession. Jaylen Wright a reçu le transfert et a semblé être arrêté avant la ligne de but, mais une poussée supplémentaire et une extension ont permis de passer le ballon. Les officiels, cependant, ont annulé le jeu en raison de la progression apparemment interrompue de Wright.

Bien que le jeu soit passé en revue, en raison de l’appel d’une progression vers l’avant arrêtée sur le terrain, le jeu était comme appelé comme aucun touché.

Bien que l’appel semble faux, il n’y a techniquement rien que les officiels puissent faire car vous ne pouvez rien revoir après l’appel de la progression vers l’avant. Sur le jeu, le coup de sifflet ne retentit qu’après que Wright ait étendu le ballon au-dessus de la ligne de but, mais dans ce cas, c’est la décision qui a arrêté le jeu, pas le coup de sifflet lui-même.

L’entraîneur-chef du Tennessee, Josh Heupel, n’était pas fan de l’appel sur le terrain après avoir été informé du résultat par les officiels.

Les fans de football universitaire n’étaient pas non plus satisfaits de la décision, se rendant sur Twitter pour exprimer leur mécontentement.