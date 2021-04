Le Tennessee devient l’État de transport constitutionnel après que Biden a dévoilé des plans de contrôle des armes à feu ⋆ .

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a signé lundi un projet de loi adopté par la législation du Tennessee qui autorise le port constitutionnel dans tout l’État, ou le port dissimulé d’armes de poing sans permis. Cette décision intervient quelques heures après l’annonce par le président Joe Biden d’une série de mesures de contrôle des armes d’extrême gauche.

«Le transfert constitutionnel garantit un engagement sans obstacle envers les droits du deuxième amendement et est au cœur d’un programme de sécurité publique solide», a déclaré le gouverneur Lee. «Le Tennessee rejoint enfin 19 autres États pour se ranger du côté des propriétaires d’armes respectueux des lois et responsables et je félicite la NRA et les membres de l’Assemblée générale d’avoir rendu cela possible.»

J’ai signé le report constitutionnel aujourd’hui parce qu’il ne devrait pas être difficile pour les Tennesseans respectueux de la loi d’exercer leurs droits n ° 2A. Merci aux membres de l’Assemblée générale et à @NRA pour leur aide. pic.twitter.com/xv2ZenOEZq – Le gouverneur Bill Lee (@GovBillLee) 8 avril 2021

Le Tennessee devient le 19e État à instituer des lois constitutionnelles sur le portage le 1er juillet 2021.

Plus tôt ce jeudi, le président Joe Biden a annoncé une série de propositions de contrôle des armes à feu, dont plusieurs qu’il a justifiées par de fausses déclarations.

Biden a affirmé que lorsque « vous allez à une exposition d’armes à feu, vous pouvez acheter ce que vous voulez, et aucune vérification des antécédents. » Interrogée sur cette déclaration lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden ne le croyait pas vraiment: