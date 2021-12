Le Tennessee touché par 15 à 18 tornades, état dans une « situation très dangereuse »: rapport

Les habitants du Tennessee se sont retrouvés dans une « situation très dangereuse » samedi après qu’environ 15 à 18 tornades ont frappé l’État entre vendredi soir et samedi matin, selon un rapport.

Tout en évitant les dizaines de décès redoutés dans le Kentucky voisin, le Tennessee a tout de même enregistré au moins quatre décès dans les comtés de Lake, Obion et Shelby, a rapporté FOX 17 de Nashville.

Des centaines de maisons du Tennessee ont été touchées par les intempéries, a déclaré à la station un porte-parole du bureau du shérif du comté de Cheatham.

« C’est choquant. … C’est un témoignage de foi », a déclaré le lieutenant Ken Miller alors que des équipes travaillaient à proximité pour nettoyer les débris dans une ville du comté de Cheatham. Il a décrit la condition des communautés locales comme une « situation très dangereuse ».

Au moins une tornade qui a frappé l’État semble se déplacer le long de la route nationale 70, à l’est de Knoxville, a déclaré Miller.

Vue aérienne des dommages causés par une tornade dans l’ouest du Tennessee, le 11 décembre 2021. (Gouverneur Bill Lee via Twitter)

Une femme âgée a été grièvement blessée après avoir été coincée sous sa maison mobile lorsqu’elle est tombée sur elle alors qu’elle tentait de partir, a déclaré Miller, selon FOX 17.

Miller a déclaré que les autorités ne demandaient pas encore l’aide de bénévoles alors qu’elles continuaient de répondre aux appels à l’aide. Il a déclaré que la patrouille routière du Tennessee intensifierait ses patrouilles pour empêcher le pillage et vérifier la sécurité des propriétés.

Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a visité samedi les zones durement touchées, reconnaissant « une journée très difficile pour beaucoup de nos voisins », a rapporté le journal Tennessean de Nashville.

Lee a déclaré qu’il avait parlé avec le président Biden des problèmes de l’État et qu’il recherchait des fonds de secours fédéraux, selon le journal. La tournée du gouverneur comprenait des arrêts à Tiptonville, Dresde et dans le comté de Dickson, selon le rapport.

« On nous rappelle qu’en un instant, des vies sont perdues, des moyens de subsistance sont perdus et des vies sont changées à jamais », a déclaré Lee au Tennessean. « Nous avons eu une réponse immédiate des forces de l’ordre et des premiers intervenants de tout l’État. Il y a beaucoup d’espoir au milieu d’une véritable dévastation. »

Plus de 60 000 habitants étaient privés d’électricité samedi soir, principalement dans le comté de Davidson, a rapporté le journal.

