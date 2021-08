Le tennisman Adrian Mannarino, qualifié pour la 30e de finale de l’US Open

in

31/08/2021

Le à 07h30 CEST

Adrien mannarino, Français, numéro 44 de l’ATP, s’est imposé en soixante-quatrième de finale de l’US Open en trois heures et cinquante-quatre minutes par 3-6, 4-6, 6-4, 6-3 et 6-3 à Pierre Hugues Herbert, joueur de tennis français, numéro 104 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, la 30e de finale.

Les statistiques montrent que le joueur français a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a obtenu 64% sur le premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 65% des points de service. Quant au Français, il a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises et sa donnée d’efficacité est de 65%, 13 doubles fautes et 61% de points obtenus au service.

Mannarino se mesurera en trentième de finale du championnat avec le vainqueur du match entre les Britanniques Andy Murray et grec Stefanos Tsitsipas.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de la compétition, un total de 237 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.