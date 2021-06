Le tennisman Alejandro Davidovich Fokina est éliminé en 64e de finale de Wimbledon

28/06/2021

Le 29/06/2021 à 03:30 CEST

Alejandro Davidovitch Fokina, joueur de tennis espagnol, numéro 35 de l’ATP et tête de série numéro 30, est exclu de la soixante-quatrième finale de Wimbledon après avoir été battu par 5-7, 4-6, 7 (7) -6 (4), 6-3 et 6-3 en trois heures et vingt et une minutes contre Denis Kudla, américain, numéro 114 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Pendant le match, Kudla a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, au premier service, il a été efficace à 55%, a commis 7 doubles fautes et a réalisé 64% des points de service. Quant à Davidovich Fokina, il a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a réalisé un premier service de 68%, a commis 12 doubles fautes et a réussi à remporter 60% de ses points de service.

L’Américain s’affrontera en 30e de finale avec l’Italien Andreas Seppi, numéro 90.

La célébration du tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, 238 joueurs au total s’affrontent et 128 au total arrivent en phase finale.Les joueurs viennent directement des classés, de ceux qui réussissent à passer la phase de qualification précédente et des joueurs invités.