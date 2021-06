Le tennisman Alejandro Davidovich Fokina se qualifie pour les huitièmes de finale à Roland-Garros

04/06/21 à 17h00 CEST

Le joueur espagnol Alejandro Davidovitch Fokina, numéro 46 de l’ATP, remporté par 7 (7) -6 (3), 2-6, 7 (8) -6 (6), 0-6 et 7-5 joueur de tennis norvégien Casper Ruud, numéro 16 de l’ATP et tête de série numéro 15, en huitièmes de finale à Roland-Garros. Après ce résultat, le vainqueur sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les données du match montrent que l’Espagnol a réussi à casser le service 4 fois à son rival, a eu une efficacité de 68% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a réussi à gagner 56% des points de service. Quant à Ruud, il a réussi à casser le service de son adversaire 8 fois, a réalisé un premier service de 64%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter 61% des points de service.

En huitièmes de finale, Davidovich Fokina jouera contre le joueur argentin Federico Delbonis, numéro 51, dimanche prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

Dans le tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. Masc.) un total de 238 joueurs s’affrontent et la phase finale est constituée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, les vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.