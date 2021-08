Le tennisman Alex Molcan prend la place de la 30e finale aux dépens du tennisman Cem Ilkel

31/08/2021

Le à 01:45 CEST

joueur de tennis slovaque Alex Molcan, numéro 138 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 4-6, 6-3, 6-1 et 6-1 en deux heures et vingt-cinq minutes pour Cem Ilkel, joueur de tennis turc, numéro 188 de l’ATP, en soixante-quatrième de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que le joueur slovaque a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a obtenu 65% d’efficacité au premier service, a commis une double faute et a pris 77% des points de service. Quant au Turc, il a réussi à casser le service une fois, a réussi un premier service à 62 %, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 54 % des points de service.

Molcan affrontera dans les 30 derniers de la compétition le joueur américain Brandon nakashima, numéro 84.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et au cours de celui-ci, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner dans les tours précédant le tournoi et les joueurs invités. De même, sa célébration a lieu du 24 août au 12 septembre à New York.