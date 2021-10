Le tennisman Alexander Zverev décroche une place en demi-finale aux dépens du tennisman Felix Auger-Aliassime

29/10/2021

Le 30/10/2021 à 02:45 CEST

Alexandre Zverev, l’Allemand, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-4, 3-6 et 6-3 en deux heures et neuf minutes au joueur canadien Félix Auger Aliassime, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 6, en quarts de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Après ce résultat, la joueuse de tennis allemande sera en demi-finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Le joueur canadien a réussi à casser le service à une occasion, tandis que Zverev, pour sa part, l’a fait à deux reprises. De même, au premier service, l’Allemand a eu une efficacité de 68%, aucune double faute et a obtenu 78% des points de service, tandis que l’efficacité de son adversaire était de 66%, il a commis 4 doubles fautes et a obtenu 70% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre les demi-finales de la compétition, qui auront lieu demain samedi à partir de 14h00 heure espagnole et qui se termineront par la confrontation entre Zverev et le joueur espagnol. Carlos Alcaraz Garfia, numéro 42.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur terrain dur sous abri. Un total de 43 joueurs participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 32 parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du championnat et les invités.