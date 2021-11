Le tennisman Alexander Zverev se rend en demi-finale du tournoi ATP 1000 à Paris

11/06/2021 à 20:15 CET

joueur de tennis allemand Alexandre Zverev, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 4, a rempli les pronostics en s’imposant par 7-5 et 6-4 en une heure et trente-six minutes pour Casper Ruud, joueur de tennis norvégien, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 6, en quarts de finale du tournoi ATP 1000 à Paris. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match en demi-finale du tournoi ATP 1000 en Paris.

Le joueur norvégien n’a pas du tout pu casser le service de son adversaire, alors que Zverev l’a fait deux fois. De plus, l’Allemand a atteint une efficacité de 79% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 78% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 74%, n’a commis aucune double faute et il a remporté 66%. des points de service.

En demi-finale, Zverev affrontera le joueur russe Daniel Medvedev, numéro 2 et tête de série numéro 2, aujourd’hui samedi à partir de 16h35, heure espagnole.

Ce tournoi se déroule à Paris entre le 30 octobre et le 7 novembre sur dur sous abri. Au cours de la compétition, 75 joueurs au total s’affrontent et 56 au total arrivent à la phase finale.Les joueurs sont issus de ceux qui se qualifient directement, des vainqueurs des manches précédant la finale du championnat et de ceux qui sont invités.