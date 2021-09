Le tennisman Alexei Popyrin, qualifié pour les seizièmes de finale de l’US Open

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 00h15 CEST

l’australien Alexeï Popyrine, numéro 73 de l’ATP, a fini par gagner 7 (7) -6 (4), 7 (7) -6 (4) et 4-0 lors de la 30e de finale de l’US Open depuis son rival, Grigor Dimitrov, joueur de tennis bulgare, numéro 18 de l’ATP et tête de série numéro 15, a dû abandonner. Après ce résultat, Popyrin parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale de l’US Open.

Dimitrov a réussi à casser le service de son adversaire à 2 reprises, tandis que le tennisman australien, de son côté, l’a fait 4 fois. De même, le joueur australien a eu une efficacité de 65% au premier service, 3 doubles fautes et a réussi à remporter 69% des points de service, alors que la donnée de son adversaire est de 63% efficace, 7 doubles fautes et 58% de points obtenus au service.

Le tournoi se poursuivra avec la confrontation du joueur australien et du vainqueur du match entre l’américain Marcos Giron et le joueur britannique Daniel Evans.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 237 joueurs participent, dont 128 vont à la finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.