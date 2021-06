Le tennisman Andreas Seppi arrache la place du trentième de finale au tennisman Joao (By) Sousa

in

Le 29/06/2021 à 02:45 CEST

Le joueur de tennis italien Andreas Seppi, numéro 90 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au soixante-quatrième de la fin de Wimbledon par 4-6, 6-4, 7-5 et 6-2 en trois heures et quinze minutes en portugais Joao (Par) Sousa, numéro 120 de l’ATP. Après ce résultat, le joueur sera en 30e de finale de Wimbledon.

Pendant le match, l’Italien a réussi à casser 6 fois le service de son adversaire, réalisé 63% au premier service, commis 4 doubles fautes et remporté 61% des points de service. Quant à Sousa, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois et ses données d’efficacité sont de 71%, pas de double faute et 58% de points obtenus au service.

Le championnat se poursuivra avec la confrontation du joueur italien et du joueur de tennis américain Denis Kudla, numéro 114.

Le tournoi se déroule à Londres entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent et un total de 128 atteignent la phase finale.Les joueurs viennent de ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé la phase de qualification précédente et les invités.