Le tennisman Andy Murray parvient à se qualifier pour la 30e de finale aux dépens de Nikoloz Basilashvili

28/06/2021

Le à 23h45 CEST

Andy Murray, britannique, numéro 118 de l’ATP, s’est imposé en soixante-quatrième de finale de Wimbledon en trois heures et trente-sept minutes par 6-4, 6-3, 5-7 et 6-3 à Nikoloz Basilachvili, joueur de tennis géorgien, numéro 28 de l’ATP et tête de série numéro 24. Avec ce résultat, nous verrons le vainqueur du match en 30e de finale de Wimbledon.

Basilashvili a réussi à casser le service de son rival 5 fois, tandis que Murray, de son côté, l’a fait 8 fois. De plus, le Britannique a atteint une efficacité de 61% au premier service, n’a commis aucune double faute et a pris 62% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 60%, a commis 4 doubles fautes et a remporté 53% du service points.

En 30e de finale, Murray jouera contre le vainqueur du match entre le joueur de tennis allemand Oscar Otte et le joueur français Arthur Rinderknech.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent à cette compétition. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases précédant le championnat et ceux qui sont invités.