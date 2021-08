Le tennisman Antoine Hoang parvient à s’imposer lors du tour de qualification aux dépens du tennisman Go Soeda

27/08/2021

Le à 07:00 CEST

Le joueur français Antoine Hoang, numéro 150 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en deux heures et six minutes par 7 (9) -6 (7) et 7-5 à Allez soeda, joueur de tennis japonais, numéro 187 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de l’US Open.

Soeda a réussi à casser le service une fois, tandis que Hoang, de son côté, l’a fait deux fois. De même, le joueur de tennis français a eu une efficacité de 78% au premier service, 4 doubles fautes et a réussi à gagner 70% des points de service, tandis que son rival a atteint une efficacité de 68%, a commis 3 doubles fautes et a remporté 64% des points de service .

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour entrer dans le tournoi officiel contre le reste des candidats. Pour ce faire, ils doivent atteindre le plus de points possible. Durant cette partie de la compétition notamment, 239 joueurs de tennis participent. Sa dernière phase est composée de 111 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui réussissent la phase de qualification précédente et les invités. De plus, il se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.