Le tennisman Arthur Rinderknech, qualifié pour la 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Le à 10h00 CEST

Arthur Rinderknech, français, numéro 83 de l’ATP, remporté en quatre heures et vingt-huit minutes par 6 (10) -7 (12), 3-6, 7-5, 6-3 et 6-4 serbe Miomir Kecmanovic, numéro 63 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que le joueur français a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, au premier service il a été efficace à 64%, a commis 6 doubles fautes et a réalisé 67% des points de service. Quant au joueur de tennis serbe, il a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois, son efficacité était de 58%, il a commis 4 doubles fautes et a obtenu 68% des points de service.

Le joueur français disputera la 30e finale contre le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz Garfia, numéro 55.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 237 joueurs de tennis. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont passé la phase précédente du tournoi et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.