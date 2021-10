Le tennisman Aslan Karatsev parvient à se qualifier pour les demi-finales aux dépens du tennisman Guilles Simon

22/10/2021

Le à 22:45 CEST

Le joueur de tennis russe Aslan Karatsev, numéro 22 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en quarts de finale du tournoi ATP 250 de Moscou en une heure et vingt-huit minutes pour 6-4 et 6-3 à Guillaume Simon, joueur de tennis français, numéro 117 de l’ATP. Avec ce résultat, le Russe parvient à se qualifier pour les demi-finales du tournoi ATP 250 de Moscou.

Les statistiques du match indiquent que le Russe a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a eu une efficacité de 65% au premier service, a commis une double faute et a obtenu 72% des points de service. Quant au joueur français, il a réussi à casser deux fois le service de son rival, obtenu une efficacité de 61%, commis une double faute et réussi à remporter 51% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre les demi-finales de la compétition, qui auront lieu demain samedi à partir de 17h20 heure espagnole et qui se termineront par la confrontation entre Karatsev et le joueur russe. Karen Khachanov, numéro 31 et tête de série numéro 3.

Le tournoi Moscou (ATP Moscou) se déroule du 16 au 24 octobre sur un court intérieur en dur. Au total, 39 joueurs de tennis participent au tournoi. Au total, ce sont 28 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi lesquels ils se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les invités.