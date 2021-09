Le tennisman Aslan Karatsev parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale de l’US Open

in

09/03/2021

Le à 01:00 CEST

Aslan karatsev, Russe, numéro 25 de l’ATP et tête de série numéro 21, a rempli les pronostics en remportant la trente-deuxième finale de l’US Open en quatre heures et quarante-cinq minutes par 3-6, 3-6, 7-5, 7 (11) -6 (9) et 6-1 à Jordan Thompson, joueur de tennis australien, numéro 59 de l’ATP. Avec ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur en seizièmes de finale du championnat.

Le joueur australien a réussi à casser le service de son adversaire à 6 reprises, tandis que Karatsev, de son côté, l’a également réussi à 6 reprises. De même, au premier service, le joueur russe a été efficace à 58%, a commis 8 doubles fautes et a obtenu 64% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 58% d’efficacité, a commis 8 doubles fautes et a remporté 60,% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Karatsev affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur américain affrontera Jenson Brooksby et l’américain taylor fritz.

Le tournoi se déroule à New York entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui passent les phases précédentes du championnat et ceux qui sont invités.