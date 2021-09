Le tennisman Bernabé Zapata Miralles, éliminé en 30e de finale de l’US Open

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 11h15 CEST

Le joueur espagnol Bernabé Zapata Miralles, numéro 116 de l’ATP, a été éliminé en 30e de finale de l’US Open après avoir perdu par 7 (7) -6 (5), 6-3 et 6-2 en deux heures et vingt-deux minutes contre le Canadien Félix Auger Aliassime, numéro 15 de l’ATP et tête de série numéro 12. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de l’US Open, les 32es de finale.

Le joueur de tennis espagnol a réussi à casser le service à une occasion, tandis que le joueur canadien, de son côté, l’a fait à 5 reprises. De plus, le joueur de tennis canadien a réalisé un premier service de 70% et a commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 67% des points de service, alors que l’efficacité de son rival était de 66%, il a commis 3 doubles fautes et réalisé 60% de service points.

Lors des huitièmes de finale, le joueur canadien jouera contre l’espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 21 et tête de série numéro 18, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

Dans le tournoi New York (US Open) 237 joueurs de tennis affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à surmonter la phase précédente du tournoi et les joueurs invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.