Le tennisman Carlos Alcaraz Garfia, éliminé en demi-finale du tournoi ATP 500 à Vienne

30/10/2021

Le à 21h45 CEST

Alexandre Zverev, l’Allemand, numéro 4 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en demi-finale du tournoi ATP 500 de Vienne pour 6-3 et 6-3 en une heure et treize minutes au joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz Garfia, numéro 42 de l’ATP. Après ce résultat, nous continuerons à voir le vainqueur du match dans la prochaine phase du tournoi ATP 500 à Vienne, finale.

Les statistiques sur le match montrent que Zverev a réussi à briser le service de son adversaire 3 fois, a obtenu 81% du premier service, a commis une double faute, réussissant à remporter 81% des points de service. Quant à Alcaraz Garfia, il ne pouvait à aucun moment casser le service de son adversaire, il avait un premier service de 51%, une double faute et a réussi à gagner 64% de ses points de service.

Nous rencontrerons le vainqueur du tournoi lors de la finale entre le joueur allemand et le vainqueur du match entre l’américain Francis Tiafoe et le joueur de tennis italien Jannik pécheur.

La célébration du tournoi Vienne (ATP Vienne) se déroule du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 43 joueurs de tennis s’affrontent. Sa dernière phase est composée de 32 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du championnat et ceux qui sont invités.