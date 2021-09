Le tennisman Carlos Alcaraz Garfia, éliminé en quarts de finale de l’US Open

in

09/08/2021

Le à 04:45 CEST

le canadien Félix Auger Aliassime, numéro 15 de l’ATP et tête de série numéro 12, a rempli les pronostics en s’imposant lorsque le score reflétait un 6-3 et 3-1 parce que son adversaire, le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz Garfia, numéro 55 de l’ATP, a dû abandonner en quarts de finale de l’US Open. Avec ce résultat, la joueuse de tennis parvient à se qualifier pour les demi-finales de l’US Open.

Alcaraz Garfia n’a pas réussi à briser le service, tandis qu’Auger-Aliassime, quant à lui, l’a fait deux fois. De même, le joueur canadien a atteint 65% d’efficacité au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 72% des points de service, tandis que la donnée de son rival est de 62% efficace, une double faute et 57% de points obtenus au service.

Après ce duel, vendredi prochain à partir de 21h00, heure espagnole, auront lieu les demi-finales dans lesquelles seront vus les visages Auger-Aliassime et le joueur de tennis russe Daniel Medvedev, numéro 2 et tête de série numéro 2.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les invités.