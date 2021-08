Le tennisman Christian Garin parvient à se qualifier pour la 30e de finale de l’US Open

30/08/2021

Le à 23:15 CEST

Le joueur chilien Christian garin, numéro 19 de l’ATP et tête de série numéro 16, a rempli les pronostics en s’imposant dans la soixante-quatrième finale de l’US Open en trois heures et quinze minutes par 6-3, 4-6, 6-4 et 7 (7) -6 (4) à Norbert Gombos, joueur de tennis slovaque, numéro 111 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Garin a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu un premier service de 64%, a commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 69% des points de service. Quant au joueur slovaque, il a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, son efficacité était de 61%, il a commis 5 doubles fautes et réalisé 61% des points de service.

Il ne reste plus qu’à attendre la trente-deuxième à la fin de la compétition, qui se terminera par la confrontation entre Garin et le Suisse Henri Laaksonen, numéro 130.

Dans le tournoi New York (US Open) un total de 237 joueurs participent, dont 128 vont à la finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du tournoi et les joueurs invités. Il se déroule également du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur.