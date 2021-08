Le tennisman Constant Lestienne parvient à s’imposer lors du précédent tour de qualification face au tennisman Andrea Pellegrino

24/08/2021

Le à 23h30 CEST

Constant Lestienne, le Français, numéro 248 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant au tour de qualification de l’US Open en deux heures et quatorze minutes par 7-5, 4-6 et 6-0 à Image de balise Andrea Pellegrino, joueur de tennis italien, numéro 245 de l’ATP. Avec cette victoire, le joueur de tennis parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir participer à l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que le joueur français a réussi à casser le service de son rival 6 fois, au premier service il a été efficace à 65%, a commis 3 doubles fautes et a réalisé 65% des points de service. Quant au joueur de tennis italien, il a réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, a atteint 56% d’efficacité, a commis 3 doubles fautes et a remporté 54% des points de service.

Le tournoi New York (US Open) comprend une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le plus de points possibles pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des candidats. Au cours de cette phase spécifique, un total de 128 joueurs participent. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.