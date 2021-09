Le tennisman Corentin Moutet parvient à se qualifier pour la 30e finale aux dépens du tennisman Stefano Travaglia

01/09/2021

Corentin Moutet, Français, numéro 88 de l’ATP, remporté en soixante-quatrième de finale de l’US Open par 6-4, 7-5 et 7 (7) -6 (3) en deux heures et trente-neuf minutes pour Stefano Travaglia, joueur de tennis italien, numéro 100 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur sera en 30e de finale de l’US Open.

Les données recueillies sur le match montrent que Moutet a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a réalisé 64% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 67% des points de service. Quant à l’Italien, il a réussi à casser le service de son rival 3 fois, a réalisé un premier service de 53%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter 56% des points de service.

Lors de la 30e de finale, le joueur de tennis français jouera contre l’italien Matteo Berrettini, numéro 8 et tête de série numéro 6, demain jeudi à partir de 17h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Dans cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis apparaissent et un total de 128 arrivent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux qui se qualifient directement, de ceux qui passent la phase précédente du tournoi et des invités.