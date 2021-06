Le tennisman Daniil Medvedev arrache la place de la 30e finale à Jan-Lennard Struff

in

29/06/2021

Le 30/06/2021 à 01:30 CEST

Le joueur de tennis russe Daniel Medvedev, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de Wimbledon en deux heures et trente-deux minutes par 6-4, 6-1, 4-6 et 7 (7) -6 (3) à l’allemand Jan-Lennard Struff, numéro 45 de l’ATP. Après ce résultat, le joueur russe obtient la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que Medvedev a réussi à casser le service de son rival 4 fois, obtenu 52% du premier service, commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 72% des points de service. Quant au joueur de tennis allemand, il a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, a atteint une efficacité de 60 %, a commis 4 doubles fautes et a remporté 61 % des points de service.

En trentième de finale, le joueur russe affrontera le vainqueur du match dans lequel les Japonais affronteront Yasutaka uchiyama et le joueur de tennis espagnol Carlos Alcaraz Garfia.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule entre le 21 juin et le 12 juillet sur gazon extérieur. Lors de cette compétition, un total de 238 joueurs affrontent la phase finale, et un total de 128 entrent dans la phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors des tours précédents du tournoi et ceux qui sont invités.