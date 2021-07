Le tennisman Daniil Medvedev décroche une place en huitièmes de finale aux dépens du tennisman Marin Cilic

07/03/2021

Le 04/07/21 à 08:00 CEST

Daniel Medvedev, russe, numéro 2 de l’ATP et tête de série numéro 2, a rempli les pronostics en s’imposant en trois heures et quarante-deux minutes par 6 (3) -7 (7), 3-6, 6-3, 6-3 et 6-2 à Marin cilic, joueur de tennis croate, numéro 37 de l’ATP et tête de série numéro 32, en huitièmes de finale à Wimbledon. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en huitièmes de finale à Wimbledon.

Les statistiques du match indiquent que Medvedev a réussi à casser le service de son adversaire 8 fois, obtenu 61% du premier service, commis 3 doubles fautes, remportant 61% des points de service. Quant à Cilic, il a réussi 5 casser le service de son adversaire, atteint 58% d’efficacité, commis 10 doubles fautes et remporté 60% des points de service.

Le joueur de tennis russe jouera en huitièmes de finale de la compétition contre le Polonais Hubert Hurkacz, numéro 18 et tête de série numéro 14, lundi prochain à partir de 12h00, heure espagnole.

Ce championnat se déroule en Londres du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les phases précédentes du tournoi et ceux qui sont invités.