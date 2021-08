Le tennisman Denis Shapovalov parvient à se qualifier pour la 30e de finale aux dépens de Federico Delbonis

31/08/2021 à 23h00 CEST

Denis Chapovalov, Canadien, numéro 10 de l’ATP et tête de série numéro 7, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-2, 6-2 et 6-3 en une heure et quarante-neuf minutes pour Federico Delbonis, joueur de tennis argentin, numéro 47 de l’ATP, en soixante-quatrième de la finale de l’US Open. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

L’Argentin n’a réussi à casser le service à aucun moment, tandis que le joueur de tennis canadien l’a fait 6 fois. De même, le joueur canadien a atteint une efficacité de 60% dans le premier service, a commis 6 doubles fautes et a pris 72% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 66% et une double faute, réalisant la victoire de 52% des points de service .

Le joueur canadien disputera la trentième finale contre le vainqueur du match dans lequel les Espagnols affronteront Roberto Carballes Baena et le joueur de tennis américain Tommy paul.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 237 joueurs. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont gagné la phase de qualification précédente et les invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.