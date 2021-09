Le tennisman Diego Schwartzman se qualifie pour les huitièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 09h45 CEST

Diego Schwartzman, l’Argentin, numéro 14 de l’ATP et tête de série numéro 11, a rempli les pronostics en s’imposant en seizièmes de finale de l’US Open par 6-4, 6-3 et 6-3 en deux heures et cinq minutes au joueur slovaque Alex Molcan, numéro 138 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les huitièmes de finale.

Les données du match montrent que l’Argentin a réussi à casser le service de son rival 7 fois, a obtenu une efficacité de 57% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a remporté 67% des points de service. Quant au tennisman slovaque, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois et ses données d’efficacité sont de 58%, 6 doubles fautes et 50% de points obtenus au service.

L’Argentin sera mesuré en huitièmes de finale du championnat avec le vainqueur du match dans lequel ils affronteront les Néerlandais Botic Van De Zandschulp et le joueur de tennis argentin Facundo Bagnis.

Ce tournoi se déroule à New York du 24 août au 12 septembre sur court extérieur en dur. Au cours de cette compétition, un total de 237 joueurs de tennis s’affrontent. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont remporté la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.