Le tennisman Dominik Koepfer remporte la soixante-quatrième finale de Roland-Garros

31/05/2021

Allumé à 23h00 CEST

Dominik Koepfer, l’Allemand, numéro 59 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3, 6-3 et 6-4 en deux heures et sept minutes au joueur français Mathias Bourgue, numéro 197 de l’ATP, au soixante-quatrième tour de Roland-Garros. Avec ce résultat, Koepfer parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros.

Le Français a réussi à casser le service de son adversaire à une occasion, tandis que le joueur de tennis allemand l’a fait 5 fois. De plus, le joueur de tennis allemand a réalisé un premier service à 79% et commis 4 doubles fautes, réussissant à remporter 65% des points de service, tandis que son adversaire a réalisé une efficacité de 77%, a commis 2 doubles fautes et a remporté 54% des points de service. .

Lors de la 30e de finale, le joueur allemand affrontera l’américain taylor fritz, numéro 33 et tête de série numéro 30.

Dans le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) affrontent un total de 238 joueurs de tennis. Au total, ce sont 128 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, dont ceux directement classés, ceux qui ont passé la précédente phase de qualification et les invités. Il se déroule également du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.