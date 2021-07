Le tennisman Fabio Fognini décroche la place des huitièmes de finale aux dépens de Laslo Djere

in

30/06/2021

Le 01/07/2021 à 01:45 CEST

Fabio Fognini, italien, numéro 31 de l’ATP et tête de série numéro 26, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Wimbledon par 6-3, 6-4, 0-6 et 6-4 en deux heures et vingt minutes en serbe Laslo djere, numéro 55 de l’ATP. Avec ce résultat, Fognini parvient à se qualifier pour les seizièmes de finale à Wimbledon.

Les données du match montrent que Fognini a réussi à briser le service de son rival 5 fois, a eu une efficacité de 62% au premier service, a commis 5 doubles fautes et a réalisé 64% des points de service. Quant au joueur de tennis serbe, il a également réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, son efficacité était de 59%, il a commis 3 doubles fautes et réalisé 59% des points de service.

Lors des huitièmes de finale, Fognini affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur sud-africain affrontera Lloyd Harris et le russe Andreï Roublev.

Le tournoi Masc. Individuel Wimbledon. Il s’effectue sur gazon en plein air et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs de tennis sont vus face. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des manches précédant la finale du tournoi et les invités. De plus, elle est célébrée du 21 juin au 12 juillet à Londres.