Le tennisman Fabio Fognini se rend à la 30e finale de Roland-Garros

30/05/2021

Le à 17:45 CEST

Le joueur italien Fabio Fognini, numéro 29 de l’ATP et tête de série numéro 27, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de roland-Garros en deux heures et onze minutes par 6-4, 6-1 et 6-4 au français Grégoire barrere, numéro 122 de l’ATP. Après ce résultat, nous suivrons de près la carrière du joueur dans les 30 derniers du tournoi.

Les statistiques du match indiquent que Fognini a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, obtenu un premier service de 60%, commis 5 doubles fautes, réussissant à remporter 63% des points de service. Quant au Français, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a réalisé un premier service de 58%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter 50% des points de service.

En trentième de finale, Fognini affrontera le vainqueur du match dans lequel le joueur hongrois affrontera Marton Fucsovics et le joueur de tennis français Gilles Simon.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et un total de 239 joueurs y participent et un total de 128 entrent en phase finale, parmi ceux qui se qualifient directement, les vainqueurs des phases d’avant-tournoi et ceux qui sont invités. De plus, sa célébration a lieu du 24 mai au 13 juin à Paris.