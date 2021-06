Le tennisman Fabio Fognini se rend en huitièmes de finale à Roland-Garros

02/06/2021 à 17h15 CEST

Fabio Fognini, italien, numéro 29 de l’ATP et tête de série numéro 27, s’est imposé en trente-deuxième de finale de Roland-Garros en deux heures et vingt-trois minutes par 7 (8) -6 (6), 6-1 et 6-2 à Marton Fucsovics, joueur de tennis hongrois, numéro 44 de l’ATP. Avec ce résultat, Fognini sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les données recueillies sur le match montrent que l’Italien a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, au premier service il a été efficace à 62%, a commis 3 doubles fautes et a obtenu 66% des points de service. Quant au Hongrois, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a atteint 62% d’efficacité, a commis 2 doubles fautes et a remporté 55% des points de service.

Le joueur italien s’affrontera en seizièmes de finale de la compétition avec le joueur argentin Federico Delbonis, numéro 51, demain jeudi à partir de 11h00, heure espagnole.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. il se déroule sur terre battue extérieure et au cours de celui-ci, un total de 238 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont dépassé les tours précédents du championnat et les joueurs invités. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin à リ.