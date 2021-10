Le tennisman Feliciano López, éliminé du tournoi ATP 500 à Vienne

23/10/2021

Le à 18:00 CEST

Alexeï Popyrine, australien, numéro 75 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et cinquante-deux minutes par 7-5 et 7-6 le joueur de tennis espagnol Feliciano López, numéro 109 de l’ATP, au tour de qualification du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, le vainqueur sera au prochain tour du tournoi ATP 500 de Vienne.

Le tournoi Vienne (ATP Vienne) comporte une phase d’accès préliminaire au cours de laquelle les joueurs les mieux classés doivent atteindre le score le plus élevé possible pour pouvoir participer au tournoi officiel. Durant cette phase particulière, 16 joueurs s’affrontent. Au total, ce sont 32 joueurs au total qui arrivent à la phase finale, parmi lesquels ils se qualifient directement, les vainqueurs des phases pré-tournoi et les invités. Il se déroule également du 23 au 31 octobre sur un court intérieur en dur.