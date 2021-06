Le tennisman Feliciano López reste aux portes du trente-deuxième de finale de Roland-Garros

01/06/2021 à 19:15 CEST

Le joueur argentin Federico Coria, numéro 94 de l’ATP, s’est imposé en finale de Roland-Garros soixante-quatrième par 6-3, 7 (7) -6 (4) et 6-2 dans deux heures et une minute au joueur de tennis espagnol Feliciano López, numéro 62 de l’ATP. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match dans la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

López a réussi à casser le service une fois, tandis que Coria l’a fait 5 fois. De même, l’Argentin a réalisé 84% au premier service, commis 4 doubles fautes et marqué 74% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu 61% d’efficacité, a commis 4 doubles fautes et a réussi à remporter 60% des points au service. .

Au cours des trente-deuxièmes de finale, nous aurons la confrontation entre le joueur de tennis argentin et le vainqueur du match entre le joueur italien Matteo Berrettini et les japonais taro daniel.

Le tournoi リ (Roland-Garros Indiv. Masc.) se déroule entre le 24 mai et le 13 juin sur terre battue en extérieur. Au total, 238 joueurs de tennis participent au tournoi. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à passer la phase de qualification précédente et ceux qui sont invités.