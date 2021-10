Le tennisman Felix Auger-Aliassime parvient à se qualifier pour les huitièmes de finale aux dépens du tennisman Ricardas Berankis

26/10/2021 à 15h15 CEST

Félix Auger Aliassime, Canadien, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 6, a rempli les pronostics en s’imposant par 6-3 et 6-2 en une heure et trente-huit minutes au joueur de tennis lituanien Ricardas Bérankis, numéro 99 de l’ATP, en seizièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne. Avec ce résultat, le joueur canadien s’empare de la place pour les huitièmes de finale du tournoi ATP 500 de Vienne.

Pendant le match, le joueur canadien a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, au premier service il a eu une efficacité de 60%, il a commis 3 doubles fautes et a réalisé 71% des points de service. Quant au joueur de tennis lituanien, il a réussi à casser le service une fois, son efficacité était de 59%, il a commis 2 doubles fautes et il a obtenu 49% des points de service.

Après ce match aura lieu les huitièmes de finale où Auger-Aliassime et le vainqueur du match entre le joueur britannique seront mesurés. Cameron Norrie et le joueur de tennis hongrois Marton fucsovics.

Le tournoi ATP Vienne Il se déroule sur un court en dur sous abri et au cours de celui-ci, un total de 44 joueurs s’affrontent. La phase finale est composée d’un total de 32 joueurs parmi ceux classés directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les invités. De plus, il se déroule du 23 au 31 octobre à Vienne.