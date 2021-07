Le tennisman Félix Auger-Aliassime prend la place des huitièmes de finale de Mikael Ymer

01/07/2021 à 22:15 CEST

Le joueur de tennis canadien Félix Auger Aliassime, numéro 19 de l’ATP et tête de série numéro 16, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la 30e finale de Wimbledon en 6-4, 4-6, 7 (7) -6 (4) et 6-1 en deux heures et quarante minutes pour Mikaël Ymer, joueur de tennis suédois, numéro 98 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir le vainqueur du match en seizièmes de finale à Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent qu’Auger-Aliassime a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, a marqué 72% sur le premier service, a commis une double faute et a pris 75% des points de service. Quant à Ymer, il a réussi à casser deux fois le service de son adversaire, a été efficace à 74%, a commis 3 doubles fautes et a réussi à remporter 63% des points de service.

Après ce match aura lieu les seizièmes de finale dans lesquels Auger-Aliassime et le joueur australien seront mesurés Nick Kyrgios, numéro 60.

Le tournoi se déroule à Londres du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur. Au cours de la compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent, dont 128 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du tournoi et les invités.