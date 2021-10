Le tennisman Felix Auger-Aliassime s’impose en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne

28/10/2021

Le joueur canadien Félix Auger Aliassime, numéro 12 de l’ATP et tête de série numéro 6, s’est imposé en huitièmes de finale du tournoi ATP 500 à Vienne en deux heures et trente-huit minutes pour 2-6, 7 (8) -6 (6) et 6-4 aux britanniques Cameron Norrie, numéro 14 de l’ATP. Avec ce résultat, la joueuse de tennis se qualifie pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 à Vienne.

Le joueur de tennis britannique a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que le joueur canadien l’a réussi une fois. De même, le joueur canadien a atteint une efficacité de 60% au premier service, a commis 9 doubles fautes et a pris 65% des points de service, tandis que la donnée de son adversaire est de 68% efficace, 2 doubles fautes et 69% des points obtenus au service.

Le joueur de tennis canadien disputera les quarts de finale du championnat contre le vainqueur du match dans lequel le joueur de tennis australien affrontera Alex De Minaur et allemand Alexandre Zverev.

Dans le tournoi Vienne (ATP Vienne) Au total, 43 joueurs de tennis participent, dont 32 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase qualificative précédente et ceux qui sont invités. De plus, il se déroule entre le 23 et le 31 octobre sur un court intérieur en dur.