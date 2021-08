Le tennisman Francis Tiafoe sera en 30e de finale de l’US Open

31/08/2021

Le à 11:15 CEST

Francis Tiafoe, américain, numéro 50 de l’ATP, a rempli les pronostics en s’imposant dans le soixante-quatrième de la fin de l’US Open en trois heures par 7 (10) -6 (8), 5-7, 6-3 et 6-4 à l’américain Christophe Eubanks, numéro 214 de l’ATP. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les données du match montrent que le joueur américain a réussi à casser le service de son rival 3 fois, a atteint une efficacité de 68% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 72% des points de service. Quant au joueur de tennis américain, il a réussi à casser le service de son adversaire 2 fois et ses données d’efficacité sont de 72%, 7 doubles fautes et 64% de points obtenus au service.

Dans les trente-deux finales, Tiafoe affrontera le vainqueur du match dans lequel l’Argentin affrontera Guido pella et le joueur de tennis serbe Filip Krajinovic.

Dans le tournoi New York (US Open) Au total, 237 joueurs de tennis participent et un total de 128 arrivent à la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont réussi à gagner lors de la phase précédente et les invités. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court en dur à ciel ouvert.