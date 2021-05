Le tennisman Gianluca Mager, qualifié pour la 30e finale de Roland-Garros

31/05/2021

Le à 14h30 CEST

Gianluca Mager, italien, numéro 87 de l’ATP, a rempli les pronostics en remportant la finale de Roland-Garros en deux heures et trente minutes par 6-2, 3-6, 6-4 et 7-5 à l’allemand Peter Gojowczyk, numéro 134 de l’ATP. Après ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la prochaine phase de Roland-Garros, la 30e de finale.

Le joueur allemand a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que le joueur italien l’a fait 6 fois. De même, dans le premier service, Mager avait une efficacité de 78%, 4 doubles fautes et 64% des points de service, tandis que son rival obtenait une efficacité de 79%, commettait 2 doubles fautes et réussissait à gagner 62% des points au service.

Lors de la 30e de finale, le joueur italien affrontera le vainqueur du match entre le joueur de tennis italien Jannik pécheur et le joueur de tennis français Pierre Hugues Herbert.

Dans le tournoi (Roland-Garros Indiv. Masc.) 238 joueurs de tennis s'affrontent et la phase finale atteint un total de 128 parmi ceux classés directement, ceux qui parviennent à gagner dans les manches précédant le championnat et ceux qui sont invités. De plus, elle est célébrée du 24 mai au 13 juin sur terre battue en plein air.