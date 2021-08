Le tennisman Go Soeda bat Yannick Maden au tour de qualification

26/08/2021

Le à 08h00 CEST

Le joueur de tennis japonais Allez soeda, numéro 187 de l’ATP, remporté en deux heures et seize minutes par 1-6, 6-4 et 6-4 à l’allemand Yannick Maden, numéro 244 de l’ATP, au tour de qualification de l’US Open. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour pouvoir accéder à l’US Open.

Le joueur allemand a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, tandis que le joueur japonais l’a réussi deux fois. De même, Soeda a réalisé 60% de premier service et n’a commis aucune double faute, réussissant à remporter 63% des points de service, tandis que son adversaire a atteint 64% d’efficacité, a commis 5 doubles fautes et a remporté 63% des points de service. .

Dans le tournoi New York (US Open), une phase de pré-qualification est organisée que les joueurs de tennis ayant les scores les plus bas doivent réussir pour participer au tournoi officiel. Dans cette phase spécifique, un total de 128 joueurs de tennis sont confrontés. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.