Le tennisman Henri Laaksonen brise les chances en battant Roberto Bautista Agut lors des 30e de finale de Roland-Garros

02/06/2021 à 15h45 CEST

Roberto Bautista Agut, joueur de tennis espagnol, numéro 11 de l’ATP et tête de série numéro 11, a été éliminé lors des 30e de finale de Roland-Garros après avoir été battu par 6-3, 2-6, 6-3 et 6-2 en deux heures et vingt-cinq minutes contre le joueur de tennis suisse Henri Laaksonen, numéro 150 de l’ATP. Avec ce résultat, Laaksonen sera en huitièmes de finale à Roland-Garros.

Les données du match montrent que Laaksonen a réussi à briser le service de son adversaire 6 fois, a obtenu 50% d’efficacité au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 65% des points de service. Quant à Bautista Agut, il a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, son efficacité était de 71%, il a fait 5 doubles fautes et a réalisé 58% des points de service.

A l’issue de ce duel aura lieu les seizièmes de finale dans lesquels seront vus les affronter Laaksonen et le vainqueur du match entre le joueur de tennis russe Karen Khachanov et les japonais Kei nishikori.

Le tournoi Roland-Garros Indiv. Masc. Il se déroule sur terre battue en plein air et 238 joueurs au total s'y affrontent. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les invités. De plus, il se déroule du 24 mai au 13 juin