Le tennisman Henri Laaksonen, qualifié pour les 30e de finale de Roland-Garros

30/05/2021

À 19:46 CEST

Henri Laaksonen, Suisse, numéro 150 de l’ATP, remporté en deux heures et quinze minutes par 6-1, 6-3, 4-6 et 6-2 à Yannick Hanfmann, joueur de tennis allemand, numéro 93 de l’ATP, lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de Roland-Garros.

Hanfmann a réussi à briser le service de son rival à une occasion, tandis que le Suisse, pour sa part, l’a réussi 6 fois. De plus, Laaksonen a eu une efficacité de 60% au premier service, a commis 3 doubles fautes et a réussi à gagner 71% des points de service, tandis que son adversaire a eu un premier service de 61% et 3 doubles fautes, réussissant à remporter 57% de service points.

En trentième de finale, le joueur suisse jouera contre le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista Agut, numéro 11 et tête de série numéro 11.

Le tournoi se déroule à Paris du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure. Au total, 239 joueurs de tennis participent à cette compétition et la phase finale est composée d’un total de 128 parmi ceux directement classés, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les invités.