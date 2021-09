Le tennisman Henri Laaksonen, qualifié pour les seizièmes de finale de l’US Open

in

01/09/2021

Le 09/02/2021 à 06h45 CEST

Les Suisses Henri Laaksonen, numéro 130 de l’ATP, a remporté la 30e de finale de l’US Open par 3-6, 7 (7) -6 (5), 6-2 et 6-4 à Christian garin, joueur de tennis chilien, numéro 19 de l’ATP et tête de série numéro 16. Après ce résultat, on verra le vainqueur du match lors de la prochaine phase de l’US Open, les seizièmes de finale.

Les statistiques montrent que Laaksonen a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a atteint une efficacité de 60% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a remporté 64% des points de service. Quant au joueur de tennis chilien, il a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, a atteint 65% d’efficacité, a commis une double faute et a remporté 60% des points de service.

En huitièmes de finale, Laaksonen jouera contre le joueur de tennis allemand Peter Gojowczyk, numéro 141.

La célébration du tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court extérieur en dur. Au total, 237 joueurs de tennis participent à cette compétition, dont 128 vont en finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui ont passé les tours précédents du championnat et les invités.