Le tennisman Henri Laaksonen se rend en 30e de finale de l’US Open

30/08/2021 à 20h15 CEST

Le joueur de tennis suisse Henri Laaksonen, numéro 130 de l’ATP, s’est imposé en soixante-quatrième de la finale de l’US Open en deux heures et trente-trois minutes par 7 (8) -6 (6), 7 (7) -6 (2) et 6-1 à John Millman, joueur de tennis australien, numéro 43 de l’ATP. Avec ce résultat, on verra le vainqueur du match en 30e de finale de l’US Open.

Les statistiques du match indiquent que le joueur suisse a réussi à casser le service 4 fois à son adversaire, a eu une efficacité de 56% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a obtenu 72% des points de service. Quant à Millman, il a réussi à casser le service une fois et ses données d’efficacité sont de 58%, 2 doubles fautes et 67% de points obtenus au service.

Laaksonen affrontera dans la trentième finale du tournoi le vainqueur du match dans lequel le Chilien affrontera Christian garin et le slovaque Norbert Gombos.

Dans le tournoi New York (US Open) affrontent un total de 237 joueurs. La phase finale est composée de 128 joueurs parmi ceux directement classés, ceux qui ont vaincu les tours précédents du championnat et les invités. De plus, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.