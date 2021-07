Le tennisman Hubert Hurkacz qualifié pour les demi-finales de Wimbledon

07/07/2021

Le 07/08/2021 à 05:00 CEST

Le joueur polonais Hubert Hurkacz, numéro 18 de l’ATP et tête de série numéro 14, remporté par 6-3, 7 (7) -6 (4) et 6-0 en une heure et quarante-neuf minutes pour Roger Federer, joueur de tennis suisse, numéro 8 de l’ATP et tête de série numéro 6, en quarts de finale de Wimbledon. Avec ce résultat, Hurkacz sera en demi-finale de Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent que le Polonais a réussi à casser le service de son rival 5 fois, obtenu 59% du premier service, commis 3 doubles fautes, réussissant à remporter 69% des points de service. Quant à Federer, il a réussi à casser une fois le service de son adversaire, a atteint une efficacité de 65%, a commis 3 doubles fautes et a remporté 55% de ses points de service.

Lors des demi-finales, le joueur de tennis polonais affrontera le vainqueur du match entre le joueur italien Matteo Berrettini et le joueur canadien Félix Auger Aliassime.

Le tournoi Londres (Masc. Individuel Wimbledon.) se déroule du 21 juin au 12 juillet sur gazon extérieur. Dans cette compétition un total de 238 joueurs affrontent, dont 128 vont à la finale entre ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent les phases précédentes du championnat et les joueurs invités.